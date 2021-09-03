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平壤訓練場軍隊集結 疑為閱兵演練

2021-09-03 列印
　　外電引述兩個追蹤北韓動向的組織報道，有衛星圖片拍攝到，北韓軍隊可能正為舉行閱兵作準備。南韓軍方表示，韓美情報當局正密切追蹤監視相關動向，詳細狀態需進一步分析。報道指，衛星拍攝到平壤一個訓練場地有軍隊編隊集結。周一的照片中，估計至少有十四組、約三百名士兵，另外有數十輛疑似軍車在場；周三的另一批圖片亦可見到軍隊集結。報道指，大型閱兵一般在一至二個月前就開始演練，目前不清楚北韓舉行閱兵的日期。

　　外電猜測，十月八日是北韓領袖金正恩任北韓人民軍最高司令官十周年的日子，認為北韓有機會在此日舉行閱兵慶祝。





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