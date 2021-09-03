6600萬年前三角龍化石下月拍賣

一個具有六千六百萬年歷史的巨型三角龍化石骨架，即將於下月二十一日在巴黎拍賣，估值約一百五十萬歐羅（一千三百七十八萬港元）。據報， 這是迄今為止發現的最大的三角龍化石。這個綽號為「大約翰」（Big John）的頭骨化石，長二點六二米、寬兩米，而其兩個最大的角長一點一米，重逾七百公斤。這條三角龍生活在拉臘米迪亞島（Laramidia），一個從現今的阿拉斯加一路延伸到墨西哥的島嶼大陸，並在南達科他州的古老平原中死亡。由於三角龍的遺骸保存在泥漿中，骨骼完整度超過六成，頭骨完整度為七成半。地質學家比爾（Walter W. Stein Bill）二○一四年五月發現它，並在一年後挖掘出來，最後被送往意大利修復。「大約翰」的頭骨有三個角、一個鸚鵡狀的喙和一個長度近一米的「褶邊」，用於保護脖子或吸引配偶。