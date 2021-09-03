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明仁成最長壽日皇 退位後仍研究魚類

2021-09-03 列印
■日本明仁上皇周四就成功追平已故父親日皇裕仁的記錄，成為有確切紀錄以來最長壽的日皇。路透社
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　　日本明仁上皇周四迎來八十七歲八個月，成功追平已故父親日皇裕仁的長壽紀錄，成為有確切記錄以來最長壽的日皇。明仁退位後依然繼續從事魚類研究，以及與上皇后美智子過着欣賞音樂會等生活。明仁在一九三三年出生，今年十二月二十三日將迎來八十八歲生日。他二○一六年透過公開影片表示因年事已高想退位，於二○一九年四月三十日以八十五歲高齡退位為上皇，兒子德仁接棒繼位日皇。據報，明仁退位後仍繼續從事魚類研究，更在二○一九年發表第三十三篇魚類論文。





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