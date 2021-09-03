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國務院原副總理姜春雲火化 習近平等到場哀別

2021-09-03 列印
■習近平向姜春雲親屬表示深切慰問。新華社
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　　上周病逝的國務院原副總理姜春雲，遺體昨早在北京八寶山革命公墓火化。中共總書記、國家主席習近平，與李克強等五名政治局常委到場送別及默哀。公墓禮堂正廳懸掛「沉痛悼念姜春雲同志」的橫幅，下方有國務院原副總理姜春雲的遺照，靈柩覆蓋中共黨旗。國家主席習近平、總理李克強、人大委員長栗戰書等黨和國家領導人，在姜春雲的遺體前肅立、默哀及三鞠躬，並致以深切慰問。 據報，姜春雲在李鵬擔任總理期間，在一九九五至九八年出任副總理，他上周六晚因病在北京逝世，終年九十二歲。





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