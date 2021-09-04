菅義偉棄選自民黨總裁 料辭任首相

日本首相兼執政黨自民黨總裁菅義偉周五在黨高層會議上突宣佈，將不會參選黨總裁，意味將結束僅一年的首相任期，消息震驚當地政壇，令總裁選舉情勢難料。日媒分析，菅義偉因防疫不力及提出人事改組引發黨內反彈，最後不得不放棄連任之路。菅義偉任期到九月三十日屆滿，由於補選主要是補足安倍中途離任的任期，所以屆時菅義偉可能辭去首相職務。菅義偉是於周五上午出席在自民黨召開的黨高層會議時，突然宣佈不參加黨總裁選舉。他在會上表示，要專心於防止新冠疫情擴大的工作，所以不應該出馬參加本月的總裁選舉。自民黨總裁選舉預計本月十七日公告，二十九日進行投票。菅義偉早前多次表示，參選自民黨總裁選舉是理所當然的，但今次突然宣佈不參選，震撼政壇。據悉，自從東京奧運閉幕後，日本主流媒體相繼公佈最新民調，菅義偉的支持率已跌至不足三成的「危險水平」。