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豪雨侵襲紐約 至少46死

2021-09-04 列印
　　受颶風「艾達」殘餘影響，美國東岸紐約市及其周邊地區受到暴雨突襲，引發洪澇災害，造成至少四十六人死亡。美媒指，早前氣象部門預報當地有降雨，卻鮮有關於降雨強度的訊息，直到晚上九時紐約居民才收到國家氣象局發出的洪災預警。 紐約州及紐約市均進入緊急狀態。

  報道指，四十六位死者中，紐約市已有至少十五人罹難，皇后區有多名死者都是因為洪水湧入地庫單位而罹難。相鄰的新澤西州則有二十三人喪生，其中包括一名兩歲幼童。



　　暴雨導致紐約部份街道被洪水淹沒，低窪和排水不暢的地區出現積水，布魯克林區與皇后區受到重創。而地鐵站被雨水倒灌，出現瀑布奇景，紐約市二十多條地鐵線一度暫停服務。

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