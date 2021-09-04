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火星探測車「毅力號」 成功採集岩石樣本

2021-09-04 列印
火星探測車「毅力號」 成功採集岩石樣本
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　　美國太空總署火星探測車「毅力號」目前正在耶澤羅撞擊坑（Jezero Crater）附近執行探測任務。在周四，「毅力號」成功探鑽入火星的岩石中，採集了一個完整的岩石樣本，未來有望送回地球研究，解開火星是否曾有微生物存在之謎。

　　太空總署探測團隊周四 收到「毅力號」傳來的圖片，探測車在鑽入「羅切特岩塊」後，採樣管中已成功蒐集到一個「完好無缺」的岩石樣本。



　　毅力號任務經理表示，探測車成功取得了首塊岩石是項非凡成就，太空總署團隊找出了確切位置，探鑽到一塊具有科學價值的石頭樣本，未來將努力在更好的日照條件下拍出照片，並希望採樣管內一直都有岩石。

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