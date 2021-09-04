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美查維珍銀河太空船偏離航線

2021-09-04 列印
美查維珍銀河太空船偏離航線
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　　美國聯邦航空管理局宣佈，正在調查維珍銀河（Virgin Galactic）在七月十一日行政總裁布蘭森參與的飛行任務中，出現偏離航線的異常狀況，並下令維珍銀河在調查期間停飛。事件源於有美國媒體報道，根據布蘭森升空的實時直播片段，維珍銀河火箭引擎當時仍未點燃，有警告燈亮起，顯示火箭偏離原定軌道。

　　維珍銀河周三坦言，七月十一日的飛行最終軌跡偏離最初計劃，但表示並沒有飛出受保護的空域範圍；並解釋太空船內的機師當時發現問題，並且迅速處理。機艙內所有人士的安全沒有受到威脅。聯邦航空管理局隨即宣佈暫時禁止「太空船二號」的下次飛行任務，認為須評估維珍銀河太空船七月搭載布蘭森之旅的安全問題，並表示在調查有結果前，不會批准維珍銀河再次升空。據報道，維珍銀河飛行測試主管斯塔基（Mark Stucky）曾經多次就飛行測試的安全性發出警告。他在事件發生後離職。



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