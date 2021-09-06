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喀布爾婦女上街爭權益遭武力驅散

2021-09-06 列印
喀布爾婦女上街爭權益遭武力驅散
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　　正當國際社會密切注視塔利班奪取政權後如何對待婦女之際，一批阿富汗婦女上周六在首都喀布爾進行「為女性爭取合理權益 」的示威，期間塔利班保安部隊使用電槍、施放催淚彈及胡椒噴霧，驅散示威者。塔利班高層指，情況失控是因有人故意製造麻煩，又指這些示威者只代表全國不足百分之零點一的人。

　　消息指，除了喀布爾外，阿富汗國內各區過去一周發生最少三次類似的婦女示威活動，但規模較小。上周六在喀布爾的示威，被視為是自塔利班重奪政權後，最受注目的一次針對婦女的打壓行動。



　　片段顯示，一些女示威者與配備武器的塔利班保安人員對峙。

　　據網上流傳的片段，顯示其中一名被打至頭部流血的示威者，是當地著名女活躍份子薩達特。

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