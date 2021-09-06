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緬甸匿名攝記生死紀實獲獎

2021-09-06 列印
緬甸匿名攝記生死紀實獲獎
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　　緬甸一名匿名攝影記者上周六在一年一度的攝影記者節活動中，榮獲一項新聞攝影大獎。主辦單位表揚他在緬甸自爆發軍事政變以來，在軍政府以血腥手段鎮壓民主抗議示威期間，仍然英勇地利用攝影機鏡頭採訪和報道，讓外界知道當地的實況。

　　上周六在法國西南部佩皮尼昂市舉行的「Visa Pour L'Image」攝影記者節中，匿名攝影記者榮獲最高榮譽的「Visa d'Or for News」大獎。為了人身安全，該攝影記者沒有公開姓名，並由《紐約時報》亞洲攝影編輯塔庫寧代表他領獎。



　　他的作品清楚顯示反對軍事政變的緬甸示威者拿起石頭進行抗爭，軍人則用實彈對付平民。鏡頭也捕捉到平民喪親、傷心欲絕的悽慘情景。

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