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巴基斯坦自殺式襲擊三死20傷

2021-09-06 列印
巴基斯坦自殺式襲擊三死20傷
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　　巴基斯坦西南部城市奎達昨日上午發生炸彈爆炸襲擊，目前已造成三人死亡，二十人受傷。受傷的二十人當中，有十八人是安全部隊成員，二人是路人，目前已被送往醫院治療，案件調查仍在持續。警方初步調查認為，本次襲擊的對象是巴基斯坦安全部隊，襲擊由電單車手執行。

　　巴基斯坦總理伊姆蘭汗在twitter發文譴責這次襲擊，「（我們）譴責巴基斯坦塔利班運動的自殺式襲擊」。他也向死傷者表示深切的哀悼，並向獻出生命以保障國民安全的部隊致敬。



　　外交部長庫雷希事後指，巴基斯坦神學士是這次攻擊案的元兇，但是巴基斯坦神學士對此表示否認。

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