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安倍挺早苗任自民黨總裁

2021-09-06 列印
安倍挺早苗任自民黨總裁
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　　自日本首相、自民黨總裁菅義偉表明不再連任後，有意參選自民黨總裁選舉的人選紛紛浮面。其中，傳出原本力挺菅義偉的前首相安倍晉三，有意轉向支持前總務大臣高市早苗（見圖）。路透社引述消息指，安倍有意促使高市順利獲得至少二十名自民黨國會議員支持，跨過參選門檻。

　　日本經濟新聞報道，高市在安倍擔任首相期間，曾任自民黨政調會長及總務大臣等要職；安倍跟高市同任自民黨內保守派團體「保守團結之會」顧問，兩人的政治理念十分相近。



　　不過，日本電視台報道，菅義偉就對周邊人士表示，有意支持河野太郎。

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