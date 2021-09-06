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查理斯前助手被揭濫權 助沙特富商獲英女皇授勳

2021-09-06 列印
查理斯前助手被揭濫權 助沙特富商獲英女皇授勳
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　　英國皇儲查理斯的前任助手福塞特（Michael Fawcett，圖右）被揭發利用職權和影響力，協助一名捐款人獲得英女皇頒授的勳銜，涉事者為二○一六年底獲頒授CBE 勳銜的沙特富商馬赫福茲（Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz）。福塞特已暫停查理斯名下的慈善機構王子基金會（Prince's Foundation）行政總裁的職務。基金會回應，會對這宗事件展開調查。

　　福塞特以前是查理斯王子的親信，擔任查理斯的貼身男僕直至二○○三年。他二○一八年出任王子基金會的行政總裁。王子基金會於二○一八年成立，是一個教育慈善機構，下面還有許多分支。



遭慈善機構停職

　　《星期日泰晤士報》和《星期日郵報》均有報道該消息，福塞特否認犯錯。王子基金會主席康奈爾指出，福塞特上周六提出暫停他在該基金會行政總裁的角色，等候調查結果。

　　康奈爾稱：「王子基金會接受這項建議，而福塞特完全支持調查工作，答應在各方面提供協助和配合。」

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