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9‧11 恐襲二十周年 拜登連跑三場致哀

2021-09-06 列印
9‧11 恐襲二十周年 拜登連跑三場致哀
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　　周六是「九一一」恐怖襲擊災難二十周年，總統拜登將會在一天之內前往三處地點，包括紐約市世貿中心遺址、華盛頓五角大樓（國防部總部）及賓夕凡尼亞州尚克斯維爾鎮（當年其中一架客機被騎劫後失事墜毀的地點）出席悼念儀式，向近三千名罹難者致哀。

　　白宮上周六公佈拜登在「九一一」二十周年紀念日當天的行程安排。到時第一夫人吉爾將會同行。而副總統賀錦麗也會前往尚克斯維爾鎮紀念活動，再往五角大樓與拜登會合。



　　拜登今次行程，與前總統奧巴馬在二○一一年（即「九一一」事件十周年）的行程相若。據悉，由於今年是二十周年，加上美國剛剛從阿富汗撤軍，外界難免把兩件事混為一談，分析指，會令拜登感到尷尬。

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