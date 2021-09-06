女病人「見鬼」喪叫 同房病友嚇到彈起

近日網上瘋傳一段片段，越南醫院內一名女病人（見圖上角）半夜突然失聲尖叫，甚至連隔鄰牀插着氧氣管的病人也嚇到彈起。據報，女病人見一個白影飄至牀邊，初時以為「見鬼」，鏡頭一轉，是一名穿著全套白色防護衣的醫生。據報，當日半夜醫生走入病房查看女病患的狀況時，幕簾後方隨即傳來尖叫聲，醫生連忙將幕簾拉開，只見女病患抓着被子對着醫生放聲尖叫，醫生也被她嚇得不明所以，隔鄰牀正在熟睡的男病人亦被嚇醒致整個人彈起坐。網民笑說不藥而瘉及後女病人表示，以為「見鬼了」才放聲大叫。事件令一眾醫護均捧腹大笑，其後影片就在院內傳開。網民就笑說，隔鄰牀的病人應該會嚇到不藥而瘉了。