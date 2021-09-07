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英擬允增冷藏精卵儲存期至55年

2021-09-07 列印
　　英國政府計劃把冷藏精子、卵子及胚胎的儲存期限，由現時的十年延長至五十五年。內閣大臣說，這項新政策可以讓國民有更大自由度和選擇權，決定甚麼時候生育下一代。有關計劃仍待國會辯論及表決，獲通過後才會落實推行。

　　衞生大臣賈偉德說，現時限制儲存期限最多十年，過份嚴苛。



　　衞生部指出，當局將會設定更多條件，去規管第三方捐出精子或卵子，以及冷藏精子和卵子的擁有人一旦死去，如何處理或使用他們的精子或卵子。新計劃下，他們可每隔十年考慮及決定是否繼續儲存、使用或者用其他方法處置他們的精子或卵子。

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