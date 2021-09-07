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塔利班宣稱攻陷潘傑希爾谷地

2021-09-07 列印
　　阿富汗塔利班與反抗軍於喀布爾以北的潘傑希爾谷地連日激戰，塔利班發言人穆賈希德周一宣佈，塔利班已完全控制該省。不過反抗軍否認，並呼籲當地停火及要求塔利班撤軍，表示願意和談。塔利班就指，「全國抵抗陣線」拒絕加入塔利班，致和談失敗。此外，塔利班據報已向土耳其、卡塔爾、俄羅斯、伊朗、巴基斯坦及中國發出新政府成立儀式的邀請，對此，中國外交部指沒有可以提供的信息。

　　外媒指引述社交媒體流傳照片，顯示塔利班戰士在北潘傑希爾谷地省省長官邸大閘外站崗，早前有消息指，反抗軍在上周末受重創。



　　阿富汗民族反抗陣線周日深夜發聲明，建議塔利班停止在該區發動攻勢及撤走部隊，他們亦會指示反抗軍不再行動。據悉，該組織的發言人兼著名記者達希蒂（Fahim Dashty）和軍事將領扎拉（Abdul Wudod Zara）在戰鬥中被殺。

　　另外，美國國務卿布林肯將起程前往卡塔爾，商討阿富汗局勢及難民問題，不過美方官員稱，布林肯不會與塔利班成員見面。

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