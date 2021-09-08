美國會啟動撤軍聽證會

美國自阿富汗撤軍過程混亂，飽受國內外批評。參議院外交委員會開出究責第一槍，預計下周二召開聽證會，調查撤軍過程，國務卿布林肯將列席作證，預料會面對來自兩黨議員的尖銳質詢。自美軍完全撤離阿富汗後，目前仍有數百至數千人尋求離境，當中包括美國公民。美國國務院則坦言，官方在阿富汗的資源受到嚴重限制。國務院指「我們既沒有地面人員在當地，在該國也沒有航空資產，亦不控制空域，受限於此，我們就沒有可靠的方式來確認包機的基本細節。」但強調，「我們會讓塔利班承諾讓人們自由地離開阿富汗。究責聲浪四起，參議院外交委員會規劃於下周二舉辦公開聽證會，檢視阿富汗撤軍過程。據參議院外委會網站，目前布林肯是唯一列席證人，尚不確定之後會不會有其他官員出席。