  • 2021年9月8日 星期三
  • 32º
  • 68%
熱門： 來港易上水倫常慘案滙豐旅遊建議193

日報新聞 > 國際

大笨鐘修復明年竣工 指針回歸普魯士藍本色

2021-09-08 列印
大笨鐘修復明年竣工 指針回歸普魯士藍本色
Previous Next

　　英國著名地標大笨鐘（Big Ben）修復工程接近完成，可望明年竣工。鐘上的指針一度漆成黑色，如今又回歸普魯士藍本色，並且重新安裝回鐘盤上。這座擁有一百七十七年歷史的鐘塔，自二○一七年開始維修。當局搭起棚架，為四面鐘盤重新上釉，鑄鐵部份重新油漆，精細石雕部份則進行清潔與修繕工程。有外媒報道指，大笨鐘的時針為二點七公尺，分針為四點二公尺，指針的原始顏色其實是藍色的，因為倫敦空氣太髒才變成黑色。不過，如今又回歸普魯士藍本色。整個修復工程耗資八千萬英鎊（八億五千八百三十二萬港元），預計明年完工。完成整修後，重達十三噸的大笨鐘將再度鳴響。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd