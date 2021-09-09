大家坐的士，可曾遇過一個驚嚇場面，就是司機一心多用，單手揸軚盤駕車，另一隻手忙於操控儀錶板面上多部手機，同時透過掛耳藍芽與外界通話，更加離譜的是，七、八部手機同時顯示不同流動程式資訊，甚至有一部手機正在播放影片。乘客看在眼裏，怕在心裏，恐司機分心，隨時釀成交通意外，連累自己。有關情況存在多年，並且愈來愈普遍。港府表示會研究規管，可說遲來好過無到，其中一個規管方向，應該減少司機在行車期間用手操控手機的熒幕。 本港的士司機在儀錶板上並排多部手機，可說是香港獨有的現象，原因是有司機營運一人電召的士台，務求包攬更多生意。乘客見狀，擔心司機分心，引起意外。現行法例規管司機不能用手拿起...

2021-09-09