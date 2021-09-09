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科州女童玩「鬧鬼礦坑」 直插11層樓高洞穴慘死﻿塔利班新政府﻿﻿恐怖份子任內政部長﻿

2021-09-09 列印
■「鬧鬼礦坑墜落」的遊客會從高空垂直墮入十一層樓深的洞穴，類似「跳樓機」般刺激。網上圖片
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　　美國科羅拉多州一個遊樂園上周末發生一宗六歲女童從遊樂設施座位上飛墮入坑底慘死的意外。當局正調查意外原因。據《每日郵報》報道，這宗事件發生於科羅拉多州西部格倫伍德斯普林斯（Glenwood Springs）的格倫伍德洞穴冒險公園（Glenwood Caverns Adventure Park）。而女童乘坐的設施名為「鬧鬼礦坑墜落」（Haunted Mine Drop），在一個園方打造的模擬礦坑中，遊客會在短短幾秒內從高空墜落地下洞穴。

　　該女童從一百一十英尺（約三十三米半）高空掉下，墜落至洞穴底部。據工作人員指，雖不清楚是從設施的哪個部份掉落，但相信孩子掉下來時，設施仍在運作中。園方發表聲明，指出於對各方的尊重，未確認經過細節以前，不會發表評論。



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