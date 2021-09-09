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日自民黨月底選總裁 高市早苗參戰

2021-09-09 列印
　　日本執政自民黨總裁選舉本月二十九日舉行，已宣佈參選的前外相岸田文雄，強調要加強地方發展。而獲前首相安倍晉三支持的前總務大臣高市早苗亦宣佈正式參選，若其成功當選，將成為日本首位女首相。岸田文雄召開記者會，提出「收入倍增計劃」，包括擴大中產人群，加大支援育兒家庭的負擔，又會推進數碼基建，縮小城市、地方差距，糾正「東京單極化」發展。

　　不過，岸田文雄受《華爾街日報》專訪時談及台灣問題，他指日、美未來需要合作，並應對涉台危機，及中、北韓等潛在敵人的飛彈攻擊能力。岸田日前受訪時亦表示，將應對中國視為首要任務。高市早苗就揚言，就任首相後，會繼續參拜靖國神社。



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