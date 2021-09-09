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印尼監獄大火 至少41死

2021-09-09 列印
　　印尼西爪哇萬丹省一座監獄周三凌晨發生大火，造成至少四十一人喪生，八十人受傷，當中八人重傷。起火原因仍在調查，但初步調查顯示，懷疑是電線短路引發火警。大火於凌晨一時至二時間發生，現場是唐格朗市布洛克監獄C棟牢房，據印尼司法及人權部獄政署發言人艾普利安緹說，布洛克監獄犯人因毒品犯罪被關，C棟牢房可容納一百二十二人。不過，發言人未說明大火發生時有多少人關在牢內，但她證實這所監獄已過度擁擠。據報該棟牢房最高容納量為四十人。



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