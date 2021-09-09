iPhone 13新功能 可影星星月亮

美國蘋果公司周二向媒體發出邀請函，定於美國西岸時間下周二上午十時（香港時間下周三凌晨一時）舉行發佈會，外界預期會上將發佈iPhone 13，可能同時發表新的Apple Watch和AirPods。據蘋果官網公佈的邀請函以層次分明的夜景為主，似乎暗示新機將配備更強大的夜拍能力、更優秀的屏幕顯示技術，新機更可能有新顏色亮相。爆料達人魏恩巴赫（Max Weinbach）預測，iPhone 13將搭載「星空錄影」功能，可用於拍攝夜空中的月亮與星星。錄影功能也進一步強化，原本「人像模式」只支援拍照，在iPhone 13上也能在錄影時使用。科技網站報道，iPhone 13將有四款機型，包括搭載雙鏡頭相機的五點四吋iPhone 13 mini、六點一吋iPhone 13，以及搭載三鏡頭相機的六點一吋iPhone 13 Pro、六點七吋iPhone 13 Pro Max；新機售價將與上一代持平，最低六百九十九美元（五千四百二十六港元）起。蘋果指，全球用戶可透過apple.com或Apple TV App觀看發佈會線上直播。