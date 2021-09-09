愛因斯坦相對論手稿拍賣 估值逾1835萬起

諾貝爾物理學獎得主愛因斯坦（Albert Einstein）一九五五年逝世後，目前僅有兩份他親筆寫下的相對論手稿，其中一份現存於耶路撒冷希伯來大學的愛因斯坦檔案館；另外一份五十四頁手稿即將在十一月二十三日拍賣，估值達二百萬至三百萬歐羅（一千八百三十五萬至二千七百五十三萬港元）。此手稿是愛因斯坦與好友貝索（Michele Besso）在一九一三年六月至一九一四年初撰寫的，記錄了廣義相對論發展的重要階段，被認為是「史上最有價值」的愛因斯坦手稿。佳士德指，愛因斯坦在埋頭鑽研時，可能不會費心把工作文件保存下來，所幸當貝索離開蘇黎世時，把相關工作手稿也帶在身上，才讓這份五十四頁的親筆手稿流傳後世，也是兩人之間特別有價值的記錄。