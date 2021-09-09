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拜登夫人重拾教鞭

2021-09-09 列印
拜登夫人重拾教鞭
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　　繼利用電腦向社區學院學生遙距教授寫作和英語數月後，美國第一夫人吉爾周二重返北維珍尼亞社區學院的課堂，對學生面對面授課。而七十歲的吉爾更是首位離開白宮並從事全職工作的第一夫人。拜登於二○○九年成為副總統後，吉爾加入北維珍尼亞社區學院成為教員。在拜登卸任後和整個二○二○年總統競選期間，她繼續在那裏任教，在新冠疫情爆發後也沒有停止。長期以來，白宮的第一夫人大多作為國家的特別大使，需參與各種慈善活動。前第一夫人希拉莉和米歇爾在擔任第一夫人的期間沒有繼續原本的工作。吉爾在選前即表示，她不會因第一夫人的身份放棄教職。





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