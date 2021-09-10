三星堆掘出最完整金面罩

四川省文物考古研究院公佈新一批三星堆考古出土文物，共有逾五百件，當中包括一張目前三星堆考古發掘中出土最完整的金面罩；其餘文物則包括大批青銅器、玉器、象牙、骨雕、石器及海貝等。據報，該金面罩被發現時如被揉成一團的稿紙，經修復後變成一張約三十七厘米乘十六厘米的金面罩，是目前三星堆考古發掘中出土最完整的金面罩。此外，這次更發現大批青銅器、玉器、象牙、骨雕、石器及海貝等，當中更有青銅「神壇」、神樹紋玉琮等。三星堆遺址位於四川省廣漢市，遺址面積約十二平方公里，續年代距今四千五百年至三千年。該處為中國西南地區目前發現最大範圍、延續時間最長、文化內涵最豐富的古遺址。據了解，目前的挖掘進度，當中三號「祭祀坑」已近尾聲，四號「祭祀坑」已完成，而五和六號「祭祀坑」將被提取到實驗室「解剖」，七和八號的「祭祀坑」就剛到文物層。預期未來會繼續有新發現。