少女怕攰租輪椅玩迪士尼 被網民群起炮轟

內地不少網民近日發文稱，自己在上海迪士尼租輪椅遊玩，理由竟是「怕攰」、懶得走路、想讓男朋友推着走等，引發網民群起炮轟。相關發文提及，上海迪士尼租借輪椅濫用問題嚴重，而且理由非常奇怪。一些人僅僅是「怕攰」，懶得走路，想讓男朋友推着走。不僅如此，有人更用輪椅來放大包小包的物品，更當成攻略分享了出來。大部份的網民都覺得應盡量不要去佔用真正需要輪椅人士的資源。不過，有網民質疑，真正需要輪椅的人也不需要在遊樂園租用？更有曾租借輪椅的網民受批後，委屈地表示：「自己花錢租的輪椅，不知錯在哪裏。難道迪士尼不允許我消費嗎？」