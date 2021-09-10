上街抗議政府「全男班」 阿國女示威者被鞭打棍毆

阿富汗塔利班宣佈新政府詳情後，周三再爆一批婦女在首都喀布爾上街示威，抗議塔利班臨時政府領導層成員屬強硬派的「全男班」，沒有女性聲音。據報，塔利班武裝人員驅散群眾期間，更揮動鞭子和木棍毆打女示威者。塔利班宣佈禁止當地所有未經批准的示威及遊行。國務委員兼外長王毅表示，中方會向阿富汗緊急提供價值二億元人民幣（約二億四千萬港元）的物資，不過再強調塔利班要堅決打擊恐怖主義。據當地媒體引述目擊者稱，現場有三百至五百名示威者聚集。一些在場採訪的記者也被塔利班武裝人員毆打及被扣留，場面混亂。示威女子說：「有女示威者被鞭打。他們叫我們回家，認同及接受這個酋長國。為甚麼我們被剝奪了權利，還要我們接受這個酋長國？」據報，有塔利班高層成員表明禁止女性參與體育活動，包括板球，認為體育運動對女性不重要。打板球時，更可能會露出面部和身體，有違伊斯蘭教法。