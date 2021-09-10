北韓凌晨大閱兵 紀念建國73周年

北韓官方傳媒朝中社及《勞動新聞》均證實，首都平壤金日成廣場於周四晨凌晨時份舉行盛大的閱兵儀式，領導人金正恩及黨、政、軍其他領袖均有出席，廣場內更有煙花盛放，慶祝建政七十三周年。南韓指正密切注視北韓的舉動和最新情況；中俄分別向金正恩發賀電，賀北韓建國七十三周年。據北韓官方媒體的報道，今次閱兵沒有展示洲際導彈，也沒有提及有新式武器和軍備亮相。報道亦沒有引述金正恩的其他講話內容。從現場拍攝的照片顯示，金正恩和其他領袖都沒有戴上口罩，站在看台上舉起右手，向廣場內的人揮手。