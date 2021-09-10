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日准五教科書出版社　刪改「慰安婦」表述

2021-09-10 列印
　　日媒報道，文部科學省批准五間教科書出版社，刪除或修改高中歷史教科書等二十九種教材中，有關慰安婦問題及二戰從朝鮮半島強徵勞工的表述。

　　其中，「從軍慰安婦」的表述將大部份改為「慰安婦」；而「強擄」及「強制性帶走」等勞工的表述，則會改為「強制性動員」或「徵用」。



　　當局回應指，因二戰時期公文中沒有「從軍慰安婦」一詞，只有「慰安婦」或「特殊慰安婦」，加上過去曾有人謊稱日軍下令在韓國抓走大量女性，政府使用「從軍慰安婦」一詞恐招致誤會，只使用「慰安婦」較為恰當。

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