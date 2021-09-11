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美國一日內 爆兩宗槍擊

2021-09-11 列印
　　美國再發生兩宗槍擊事件。在伊利諾伊州東部聖路易斯當地周四約下午四時，發生一宗十二人受傷的槍擊案，六名疑犯中有人駕車逃走時撞上輕鐵列車。而俄亥俄州的萊特帕特森空軍基地（Wright Patterson Air Force） 同日晚約九時突傳出槍響，目前已知一名槍手仍在逃。

　　聖路易斯槍擊案是發生在一處肉類公司和輕鐵軌道附近，有十二人中槍受傷。據報，警方正在尋找多達六名疑犯，相關調查正在進行中。 有媒體稱，有嫌疑人試圖駕駛一輛藍色汽車離開現場，結果撞上輕鐵致停運。



　　萊特帕特森空軍基地的槍響事件，據美軍軍方指「事件發生在基地內的「國家空軍和太空情報中心」（NASIC）A區」，不少附近居民也收到警報簡訊通知。安全部隊目前已將基地封鎖，並追捕一名在逃槍手。事件中尚未有傷亡消息傳出。

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