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最強智能黑超 聽歌聽電話 拍片影相 鋪上網呃like都得

2021-09-11 列印
　　社交媒體facebook夥拍雷朋製造商EssilorLuxottica 合作開發智能眼鏡系統Ray-Ban Stories。

　　美媒指，該智能眼鏡重量不足五十克，左右兩邊各有一個五百萬像素的鏡頭，用家可以用語音或按鍵的方式控制拍攝眼前的景象。眼鏡臂設有喇叭和咪高峰，令使用者能聽音樂和與人通話；此外該款眼鏡包括一個可選的虛擬助手，因此可通過語音命令免提拍攝照片和影片。另外，可根據用家選要用不同顏色和作用的鏡片。



　　眼鏡每一次充電能使用六小時，可儲存三十幾段、每段三十秒的影片或五百張相片，連接專用的應用程式後，能把影片或相片分享到各個社交平台。

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