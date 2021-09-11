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搞笑諾貝爾獎 「倒吊運犀牛」受賞

2021-09-11 列印
　　由美國《科學幽默雜誌》舉辦二○二一年度「搞笑諾貝爾獎」公佈得獎名單，不過受到新冠肺炎疫情影響，今年的活動繼續取消。今年最搶眼的獲獎團隊是「搞笑運輸研究獎」的得主，他們把活生生的犀牛倒吊，研究這種運輸方式對犀牛健康的影響，然後他們發現犀牛仍健康良好。

　　獲得運輸研究獎的美國康奈爾大學野生物教授拉德克利夫（小圖）和團隊，與非洲納米比亞環境及森林部合作做實驗，用起重機把十二隻已注射了鎮靜劑的犀牛倒吊在半空十分鐘。據報，非洲進行保育工作的人，已愈來愈多使用此種方法運送犀牛，卻從來無人研究會否危害犀牛的心肺功能。



　　美國《科學幽默雜誌》指，「搞笑諾貝爾獎」的得獎名單是初時會令你發笑，之後會引發你思考。

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得獎名單
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