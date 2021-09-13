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總統府升塔利班旗 象徵重奪阿國政權

2021-09-13 列印
　　阿富汗武裝組織塔利班在美國「九一一」恐襲二十周年紀念日，在首都喀布爾的總統府升起塔利班旗幟，又在通往美國大使館的閘口，畫上塔利班的白色旗幟圖案，象徵重奪阿富汗政權。另近日在網上流傳，一群塔利班戰士當眾把一名阿富汗士兵斬首的影片，他們還拿著死者頭顱高聲歡呼慶祝；美國《紐約時報》報道，上月底美軍發動空襲時，很可能誤炸了一名為美國人道組織工作的阿富汗人及其家人。

　　在「九一一」後被趕下台的塔利班，在「九一一」襲擊二十周年當日，於阿富汗總統府升起塔利班旗幟宣示主權。而代表「阿富汗伊斯蘭酋長國」臨時政府發言的穆賈希德，表明塔利班已全面掌控阿富汗全國，包括北部潘傑希爾省，形容全國各地一片和平。早前有指，阿富汗臨時政府計劃在「九一一」當天，舉行就職典禮，但塔利班否認，指已取消舉行新政府就職儀式。



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