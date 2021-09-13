被匿名女舉報無戴口罩 澳洲前總理被罰款

澳洲雪梨一名民眾匿名舉報前總理阿博特在公眾場所沒有戴口罩，令阿博特遭當地警方罰款。阿博特聲稱不會提出上訴，但表示不認同「抓耙子」和「打小報告」的行為。澳洲新聞網站news.com.au報道，新南威爾斯州警方證實，本月八日早上，阿博特被目擊者指證沒戴口罩出現於公眾場所，被開出一張五百澳元（二千八百五十八港元）罰單。阿博特表示，他並不會提出上訴，以免浪費警方資源。不過，他認為自己當時是的行為是「相當合法的」。據新南威爾斯州針對疫情推出的公共衛生規定，任何人離開家門都必須載上口罩；但正在從事體育運動的過程中可以免載口罩。報道指出，據一名匿名女子拍攝照片顯示，阿博特當時和一名男子在費利飽爾海灘（Fairy Bower Beach）岸邊聊天，期間並未戴上口罩。阿博特表示對舉發他的女子感到不滿；他說：「我從不認為打小報告是澳洲人性格的一部份。」