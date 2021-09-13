勁揪！澳男平板支撐九小時破紀錄

澳洲二十八歲男子斯卡利（Daniel Scali）早前以九小時三十分一秒，打破維持平板支撐（Plank）姿勢最長時間的男子世界紀錄，原紀錄是由六十二歲前海軍陸戰隊員胡德（George Hood）所創下的八小時十五分十五秒。斯卡利十二歲患上複雜性局部疼痛綜合症（CRPS），大腦會發出錯誤訊息，只要手臂有輕微壓力就會持續疼痛。因為斯卡利希望藉著挑戰，令公眾更加關注CRPS痛症。挑戰時他在左手臂受影響的區域佩戴了一條壓縮帶，用來緩解他的不適，可惜裝備無助減輕疼痛，左臂痛楚持斷並延至上半身以至大腿小腿。他完成目標後激動不已，他指他想證明，「無論你經歷甚麼樣的環境，無論你有甚麼樣的痛苦，如果你用心去做，並相信你能做到，你就能實現目標。」