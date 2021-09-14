  • 2021年9月14日 星期二
  • 29º
  • 82%
熱門： 墮樓石牆花鄧炳強姜濤港姐

日報新聞 > 國際

76歲昂山身體不適 未能出庭應訊

2021-09-14 列印
　　被緬甸軍方罷免的文人政府國務資政昂山素姬，身陷涉貪及無牌持有對講機、違反官方保密法等案件，原定昨日續審，不過現年已七十六歲的昂山因身體不適，未能出庭應訊。報道引述昂山的代表律師指，昂山素姬未有感染新型冠狀病毒，但由於長時間無坐車而感到不適，出現頭暈及打噴嚏的症狀，想稍作休息，所以申請缺席聆訊並獲法官批准。七十六歲的昂山素姬，自緬甸軍方今年二月一日發動政變以來，一直被扣押。昂山素姬被指控違反防疫規定、無牌持有對講機、違反官方保密法及反腐敗法等罪名，不過，她一直否認所有指控。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
California Rainbow & Caleb's Redemption 2021
下載頭條App
hd