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烏克蘭軍方 與親俄份子爆衝突三死

2021-09-14 列印
　　烏克蘭軍方周日表示，東部爆發衝突，有親俄武裝份子在過去二十四小時，以大口徑火炮、榴彈發射器與無人機，朝烏克蘭據點開火。事件釀成三名士兵死亡，另有十人受傷。烏克蘭軍方稍早發佈的聲明指出：「當地民眾無人傷亡。」軍方指，自今年年初以來，至少五十三名烏克蘭士兵喪命，去年則是五十人。親俄的分離主義份子表示，自今年初以來，他們超過三十人死亡。 據報，在衝突的前一日，烏克蘭總統澤連斯基被問到烏克蘭會否與俄羅斯爆發全面戰爭時，直言：「我認為有可能」。不過，他也表示與俄羅斯總統普京舉行實質會談。



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