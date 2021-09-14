烏克蘭軍方 與親俄份子爆衝突三死
政府修例讓步 租管升幅上限一成 劏房搶先加租
樓價高企，帶動劏房租金飆升。政府原建議立例規管劏房續租時升幅上限為一成半，遭議員反對，昨天作出讓步，調低加幅上限為一成，冀保障基層市民。但有協助基層社工指，修例建議在立會討論後，有劏房業主提前加租，近...
2021-09-14
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湘漢簽「忠誠協議」後出軌 妻成功索償20萬元
近年內地有夫婦及男女朋友都會簽下忠誠協議，指其中一方出軌後對方可以此索賠。邵東市人民法院於九月八日公開一宗女方按「忠誠協議」成功索賠精神損害賠償金二十萬元的案例。據報，湖南邵陽人王少平（代名）和妻子李...
2021-09-14
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SpaceX「全平民」太空旅程周三升空
美國太空探索公司（SpaceX）定於本周三發射火箭運送四位平民太空人上太空，在地球軌道上進行為期三天的飛行旅程，成為歷史上第一次「全平民」太空飛行旅程。 名為「Inspiration4」 的太空旅程定...
2021-09-14
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翠綠群山環抱 南灣簡約長廳通透舒適
鴨脷洲地標豪宅南灣，依山臨海而建，發展商以帆船作建築設計概念，各座以一字形排列，今次為大家推介的3房1套放盤，實用面積763方呎，單位被群山圍繞，綠意盎然。 南灣僅有約11年樓齡，由9座組成，...
2021-09-14
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憂儲局收水納指偏軟 能源股帶動 杜指升261點
美國疫情逐漸改善，美股經過上周調整後出現反彈，隨着油價轉強，受能源股推動，杜指早段飆近300點，惟後市走勢仍要視乎美國聯儲局「收水」時間表。杜指早段升278點，至34886點，升幅0.8%。標指升0....
2021-09-14
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老馬有火
C朗拿度前皇家馬德里隊友賓施馬（圖）和AC米蘭前鋒伊巴謙莫域兩老大發神威。前者於周日西甲大演帽子戲法，助皇馬西甲主場5:2大勝切爾達；伊巴事隔四個月復出即有士哥，助紅黑軍意甲主場2:0勝拉素，一起為歐聯壯行色。
2021-09-14
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【HL抵】香港ZARA 男裝限定減價最高5折優惠：外套/波鞋/短褲/襯衫/T 恤/涼鞋/背包
男士們有福了！香港ZARA 男裝限定減價最高減至5折，當中包括外套、波鞋、短褲、襯衫、T 恤、涼鞋以及背包，稱得上應有盡有。當中以外套的減幅為最高，口袋裝飾飛行員外套由原價$499減至$229！想添新...
2021-09-10
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選美世家添威水史 宋宛穎奪冠：媽咪係軍師
宋宛穎前晚在《2021香港小姐競選決賽》以大熱姿態勇奪冠軍，出身選美世家的她，賽後由無線的攝製隊陪同返回住所，並與親友一起接受訪問。宋宛穎更透露，曾奪得澳門小姐亞軍的媽咪文寶雪就是她的軍師呢！有指雙料...
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社論——前海開門 北上發展機不可失
前海新總體規劃形成，深圳市長覃偉中昨天指出，將努力打造前海作為服務香港融入國家發展大局的橋頭堡。這是繼年前的CEPA及一系列打開大門小門的舉措後，再進一步向香港的年輕人招手。由於前海毗鄰香港，加上未來規模側重配合香港，令港人北上發展，更易適應。前海將提供寶貴的工作經驗，年輕人要抓緊機會，北上探索機遇。 覃偉中羅列一系列便利港澳居民在前海工作、生活的新舉措，包括對接港澳的教育、醫療、社會保障等公共服務體系，並推進港澳同胞在民生方面享有市民待遇，特別是大力支持港澳青年創新創業，拓展更多就業渠道和發展空間。這個說法，值得年輕人重視，他們以往擔心往內地發展，面對人生路不熟，以至對社...
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馬場浮世繪——凱旋門三場熱身賽大熱全敗
法國隆尚馬場於周日晚舉行了三場凱旋門大賽的熱身賽，結果三場的大熱門全數倒灶。首先是二級賽尼爾錦標，本來的大熱門「翩然舞姿」因其注射記錄不符合規定，被勒令退出，而之後取代成大熱的「俊猛虎」在蘇銘倫胯下卻跑包尾，反而配老將巫斯義的第三熱門Bubble Gift就贏馬。「翩然舞姿」的練馬師岳伯仁則表示，原本想藉此賽進一步測試「翩然舞姿」的長力，為出戰凱旋門作準備，如今部署被打亂，下仗目標要重新研究。 至於雌馬一級賽紅寶錦標，最近三勝一級賽的「雪滿天」被捧成一點四倍的一面倒大熱，可是在戴圖理胯下留前鬥後，直路上卻未能追及之前只曾在三級賽上名的英國馬「天愛麗」而只得第二。今月六月的英...
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