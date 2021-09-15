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安德魯王子性侵案將開審 稱未收到法律文件

2021-09-15 列印
　　美國女子朱弗雷（Virginia Roberts Giuffre）提出民事訴訟控告英國安德魯王子（英女皇的次子）性侵犯一案，安德魯王子的代表律師料會於下周一出席正式開審之前的視像聆訊抗辯，不過據報安德魯王子仍未收到此案的法律文件。

　　在訴訟正式開審之前，原訴人及其律師必須把相關的法律文件交到與訟人手中。朱弗雷的一方聲稱，早於八月二十七日已把此案的法律文件，交給安德魯王子位於英格蘭溫莎大宅大門一名警員，但承認當時沒有見到安德魯王子本人。而安德魯王子一方堅稱，仍未收到。



　　預期下周視像聆訊，法官將判斷原訴方是否真的已向與訟方提供文件，及決定這宗訴訟是否可以繼續進行下去。
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