美國國務卿布林肯周一就「從阿富汗撤軍和撤僑」一事出席國會聽證會，受國會議員嚴厲質詢。一些議員怒罵拜登政府一塌糊塗，最少一名共和黨議員要求布林肯下台。而布林肯極力為拜登辯護，並把責任推給前總統特朗普。在周一的聽證會上，共和黨議員麥考爾難掩怒火，對布林肯說：「美國人不喜歡輸，尤其是輸在恐怖份子手中，但現在正是發生這種事。」民主黨議員對目前仍滯留在阿富汗的美國人，以及那些可能會面對危險的阿富汗人的境況，表示關注，但他們都同意，這場戰爭持續了二十年後，美國必須撤軍。布林肯就埋怨前朝政府（特朗普政府）沒有制訂撤退計劃，反駁「我們承接了一個限期，但我們沒有承接一套（撤軍）計劃」。他再三指出，是特朗普與塔利班談判及達成撤軍協議的。布林肯表明：「無證據證明美軍留在阿富汗久一點，便可以令阿富汗保安部隊或阿富汗政府更有能力或自我保護。」布林肯周一出席眾議院外交事務委員會聽證會，而周二會出席參議院外交關係委員會聽證會，接受更多議員質詢。他是自從塔利班重奪阿富汗政權後，第一位公開接受質詢的政府高官。國會山莊外拘藏械司機另外，美國國會警察周一在華盛頓國會山莊及民主黨全國委員會總部附近，拘捕四十四歲，來自加州的克格赫德（Donald Craighead），並在他的小型貨車上搜獲一批武器，包括刺刀和大砍刀，目前仍扣留他問話。據報右翼團體「向前望美國」（Look Ahead America）將於本周六（十八日）在華盛頓舉行集會。警方嚴陣以待，擔心到時會爆發衝突。