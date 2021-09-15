塔利班禁男女同室工作

塔利班先前不斷承諾會給予當地女性應有權利，又指不會追究早前反塔利班人士。不過，塔利班高層指，女性不應與男性一同工作，而未來阿富汗女性僅能在伊斯蘭教法規範的範圍內工作與學習，目前未知其言論有多少程度是在反映塔利班政權的想法。另下，英國廣播公司（BBC）周一指，塔利班武裝份子近日潘傑希爾谷地激戰時，殺死最少二十名平民。塔利班高層人物哈希米（Waheedullah Hashimi）表示，根據伊斯蘭教法，即使女性披上頭巾，塔利班是無法接受異性同處一室工作。哈希米更指，此禁令除了政府單位以外，也適用於媒體與銀行等產業，但哈希米也強調，特定情形下是可接受男女在同一個室內有所接觸，如就醫。他稱，將來亦會安排婦女在教育與醫療相關單位的專用的設施工作與學習。據BBC報道，在潘傑希爾谷地內，發生最少二十宗身穿軍裝者被殺事件，未知這些人是否反抗軍，但在該區平民穿軍服外出非常普遍。