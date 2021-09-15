特朗普稱「別無選擇」　暗示再選總統

特朗普被問及是否計劃在二○二四年可能再度參加總統大選。他表示「我認為我們別無選擇」，特朗普還表示，拜登政府從阿富汗撤軍是「美國歷史上最大的恥辱」，又猛烈抨擊現任總統拜登，稱他沒有足夠的能力勝任總統職位。
不過目前尚不清楚特朗普是否會正式宣佈有關二○二四年的計劃，而早前他已多次暗示可能參選。
有消息人士表示，特朗普現在關心的事只剩下高爾夫球與妻子，梅蘭尼婭的態度足以影響他參選與否。
疫情持續放緩，加上電子消費券帶旺消費，月餅銷量經過兩年不振之後，今年終於反彈。有逾百年歷史的老餅家指出，今年生意較往年同期增加三成，即使原材料等成本上升三成，也沒有轉嫁到顧客身上；亦有新派品牌表示，月...
2021-09-15
上周三起各大社交媒體傳出恒大旗下投資理財公司「恒大財富」爆煲後，上周五恒大總部深圳卓越後海中心遭來自全國各地的投資者圍堵，他們高呼「恒大還錢！」、「許家印，還我血汗錢！」，除了深圳總部外，上海、成都、...
2021-09-15
周二網上流傳一則消息，指大型零售集團沃爾瑪（Walmart）接受消費者使用虛擬貨幣Litecoin（萊特幣）在該集團旗下網店購物，令Litecoin幣值一度急升，但其後沃爾瑪集團澄清是假消息。 據報，指「沃爾瑪集團認可及接受Litecoin為合法的付款貨幣」的消息，是透過合法的新聞渠道發佈，而且有數個主流新聞網站和通訊社轉發消息。許多讀者和網民都信以為真，也一度刺激Litecoin幣值急升。 一個單位Litecoin兌換價，一度由一百二十五英鎊急升至一百七十英鎊，不過沃爾瑪集團其後澄清，指那則消息是假的。結果Litecoin其後又急插回一百二十八英鎊。 目前涉事那則假消息其...
2021-09-15
大角咀瓏璽臨海而建，樓齡約10年，屬區內較年輕豪宅屋苑。是次為大家推介該項目一個高層放盤，實用面積668方呎，為2房1套設計，裝潢簇新，坐向東南方，望部份新油麻地避風塘一帶海景。 瓏璽位於大角...
2021-09-15
美國最新通脹數據雖有回落跡象，顯示聯儲局短期加息壓力不大，但未能紓緩市場對通脹上升擔憂，美股早段受壓，杜指一度跌近200點。此外，市場關注美國總統拜登的3.5萬億美元預算案是否獲國會青睞，市場預期當中...
2021-09-15
C朗拿度前皇家馬德里隊友賓施馬（圖）和AC米蘭前鋒伊巴謙莫域兩老大發神威。前者於周日西甲大演帽子戲法，助皇馬西甲主場5:2大勝切爾達；伊巴事隔四個月復出即有士哥，助紅黑軍意甲主場2:0勝拉素，一起為歐聯壯行色。
2021-09-14
近年威士忌再度流行，並且獲崇尚生活品味之士垂青。傳統蘇格蘭威士忌以外，美、加、日、台等地的威士忌同樣受歡迎，個別品牌及年份更是大熱。著名品牌的威士忌質量毋庸置疑，然而一些規模較小威士忌蒸餾酒廠出品，同...
2021-09-14
姜濤、柳應廷（Jer）、「教主」盧瀚霆（Anson Lo）和呂爵安（Edan），昨日齊齊出席活動，拍照期間，姜濤突然暈倒跌地需攙扶離場。最近忙於拍戲等工作的姜濤，昨日凌晨2點才收工，他亦在社交網發文吐...
2021-09-15
「來港易」計劃由今天起實施，身處廣東省和澳門的非香港居民分別持「粵康碼」或「澳康碼」，入境香港時經轉碼並獲發綠色二維碼，即可獲豁免強制檢疫。這個安排有助陸續恢復中港澳三地人流往來，亦可以視為未來疫情減退後「通關」的試驗。不過，香港目前並無設立「港康碼」，與內地和澳門不配合，盡快準備好「港康碼」基建和適時推行，事不宜遲。 內地「粵康碼」或澳門「澳康碼」的好處，是全面應用在生活層面，只要紀錄出示持有者接觸過傳播鏈或進出過疫情場所，就會由綠轉紅，給予他人警覺，也有助追蹤染疫者和推行隔離防疫。故此，持有者入境後，如果他們曾在內地接觸患者，由於資料已轉往並連結衛生署，港方亦會得悉，大...
2021-09-15
從上周谷草開鑼賽所見，場地一如前季初般偏快，雖然未有導致不利追，但就令1650米不利轉彎蝕三疊，間接削弱了某些後追馬。在此情況未改變之前，谷戰還是較宜以千二米為重心，起碼利走一二疊中前置的模式較穩定，...
2021-09-15