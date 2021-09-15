特朗普稱「別無選擇」　暗示再選總統

據親特朗普的媒體美國福克斯新聞報道，美國前總統特朗普稱，美國目前的局勢「正朝着讓我們別無選擇的地步發展」，令他必須再次競選總統。而有消息人士透露，前第一夫人梅蘭尼婭支持丈夫競選下屆總統，並非早前報道般堅決反對。特朗普被問及是否計劃在二○二四年可能再度參加總統大選。他表示「我認為我們別無選擇」，特朗普還表示，拜登政府從阿富汗撤軍是「美國歷史上最大的恥辱」，又猛烈抨擊現任總統拜登，稱他沒有足夠的能力勝任總統職位。不過目前尚不清楚特朗普是否會正式宣佈有關二○二四年的計劃，而早前他已多次暗示可能參選。有消息人士表示，特朗普現在關心的事只剩下高爾夫球與妻子，梅蘭尼婭的態度足以影響他參選與否。