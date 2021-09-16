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英跑手B瓶尿樣本陽性 接力賽獎牌勢遭褫奪

2021-09-16 列印
　　英國在東京奧運男子4x100接力奪銀牌，但成員之一的烏賈（圖左一）早前被驗出服禁藥。國際檢測機構宣佈，烏賈的B瓶樣本同被驗出禁藥，案件已轉交至國際體育仲裁法庭，一旦裁定違規，英國隊獎牌極大機會被褫奪，中國有望後補奪銅。

  烏賈於今夏代表英國出戰東京奧運男子4x100接力，並成功奪得銀牌。然而，他於上月被驗出其A瓶尿液樣本含兩種禁藥。他之後要求為其B瓶樣本作檢測而作覆核，國際檢測機構周二宣佈，烏賈的B瓶樣本同被驗出禁藥，肯定有服禁藥。案件已轉交至國際體育仲裁法庭反興奮劑部門，以裁定烏賈有否違反興奮劑條例。



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