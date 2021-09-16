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法羅群島一日1400海豚被殺

2021-09-16 列印
　　位於北大西洋的丹麥海外自治領地法羅群島，現已進入捕魚季節，但單是在周日（十二日），一天之內有多達一千四百條海豚被殺，創下一個高紀錄。消息傳出後，環保及野生保育團體和活躍份子對此感到憤怒，認為其狩捕方式過份殘忍，且不必要。

　　據了解，當地漁民出動船隻，把大海中的海豚驅趕或引誘入法羅群島最大的峽灣，把牠們困在厄斯特島斯卡拉博特魯海灘的淺水海域，然後進行大屠殺，再把牠們的屍體拉上岸解體，賣給當地人食用。

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