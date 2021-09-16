新書揭秘美將領曾與解放軍秘密通話 保證不會聽命特朗普攻擊中國

一本即將出版的新書揭露，美國前總統特朗普去年十一月初大選落敗後，美國參謀長聯席會議主席米萊（Mark Milley）擔心他失控，甚或會向中國開戰。米萊當時透過秘密渠道，打電話給中國人民解放軍聯合參謀部參謀長李作成，向他保證美軍不會攻擊中國，又下令其手下，萬一特朗普發出動用核武命令，不要即時行動。這是《華盛頓郵報》知名記者伍德沃德（Bob Woodward）和科斯塔（Robert Costa）合著的新書《危險》（Peril）所揭露的秘聞。《華盛頓郵報》和美國有線新聞網絡（CNN）周二公開那本書的節錄內容。作者披露，去年十月三十日（即美國大選投票日之前四天）和今年一月八日（華盛頓國會山莊被特朗普支持者及暴徒衝擊之後兩天），米萊與李作成先後通了兩次電話，向李保證：美國十分穩定，不會攻擊中國，而萬一真的要攻擊中國，他會預先通知李作成。特朗普曾公開批米萊《危險》將於下周出版。伍德沃德和科斯塔聲稱，他們訪問了二百人，蒐集資料寫成這本書。美國國防部、軍方、米萊的辦公室和特朗普的代表均未作出回應。特朗普於二○一八年委任米萊出任參謀長聯席會議主席，但之後便傳出兩人不咬弦。特朗普曾公開批評米萊。在十月那次（第一次）通話中，米萊對李作成說：「李上將，我希望向你保證，美國政府很穩定。一切都會好的。我們不會發動攻擊或對你們有任何動能操作。」書中指出，兩個月後，即國會山莊於一月六日發生暴亂後，眾議院女議長佩洛西與米萊通電話，佩洛西問米萊會採取甚麼措施，防止「一個不穩定的總統」發動核子攻擊。米萊隨即再透過秘密渠道，與李作成進行第二次通話。米萊對李作成說：「我們百分百穩定。一切安好。不過，民主有時是會很草率的。」據報，佩洛西與米萊通電話時說：「他（特朗普）是瘋的。你知道他是瘋的。」米萊回應道：「我完全同意你的說法。」另外，新書又透露，米萊指示軍方高層成員，萬一特朗普運用總統權力下令發動核攻擊，他們必須先通知他（米萊）。米萊又與其他高級官員包括當時的中央情報局局長哈斯佩爾討論，同意有必要提高警惕，提防總統作出不理性的行動。