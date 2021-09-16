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北韓再發射兩枚彈道飛彈

2021-09-16 列印
北韓再發射兩枚彈道飛彈
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　　繼日前北韓稱上周末成功試射新型長程導巡航導彈後，日本海上保安廳和南韓軍方證實，北韓周三下午再發射兩枚彈道飛彈，均降落於北韓東岸對開海域。北韓作這番舉動，正值中國外長王毅周二晚上抵達南韓官式訪問兩天。南韓聯合參謀本部發表聲明稱：「北韓從中部內陸地區發射兩枚不知名彈道飛彈，在東岸對開海域降落。南韓和美國情報部門正進行仔細分析。」

　　當局沒披露該兩枚導彈型號、射程、飛行高度等詳情。官員說，因應近日事態發展，南韓已加強了針對北韓的偵察行動。日本海上保安廳也證實，有來自北韓的物體降落在日本和朝鮮半島之間、日本經濟專屬區之外的海域。沒有船隻或飛機報告受損。周三早上，王毅正式展開在南韓的訪問行程，與南韓外長鄭義溶會談，之後再前往青瓦台與南韓總統文在寅會面。



　　南韓聯合通訊社引述王毅說，希望所有國家都努力，協助維護朝鮮半島和平及穩定，不單止北韓，還有其他進行軍事活動的國家。王毅說： 「我們都要共同努力，恢復對話。」

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