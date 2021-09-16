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杜魯多斥喝示威者捱批

2021-09-16 列印
　　距離加拿大大選投票日不足一周，各政黨的競選運動進入直路。爭取連任的總理杜魯多周一為一次戶外訪問作準備時，再遇上示威者，更當眾大聲斥喝其中一名示威者。杜魯多周二為他的行為辯護，指該示威者侮辱其妻子。過去數周，杜魯多出席拉票集會時經常遇到示威群眾，試過被人擲碎石。事後，杜魯多受批評，指其講話有失體統及不智。較早時，有一群示威者在一些醫院門外聚集，抗議當局以抗疫為由實施種種限制措施及強逼人接種疫苗。

　　杜魯多周二會見記者時說：「我的臉皮很厚，可以忍受各種責罵，但他（該示威者）針對我家人。他向我的妻子講出帶有仇恨、厭惡女性的說話……人人都有限度的。」



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