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傳塔利班領導層內訌

2021-09-16 列印
　　雖然塔利班迅速控制阿富汗全國及奪取政權，並成立臨時新政府，但英國廣播公司（BBC）周二引述當地高級官員透露，在籌組新政府的過程中，塔利班領袖們曾經發激烈爭吵。這顯示出塔利班領導層並不如外界想像中那麼團結。消息人士透露，塔利班共同創辦人、剛獲委任為副總理的巴拉達爾，上周在首都喀布爾總統府內與一名內閣成員發生激烈爭吵。過去數天，巴拉達爾突然消失，沒有公開露面，隨即傳出塔利班領導層內部不和的傳聞，但這些消息未能獲得證實。塔利班奪權已經一個月，日前公佈臨時政府內閣是「全男班」，且都是塔利班的高層成員，被外界批評不夠包容及違背承諾，漠視婦女界和少數族裔的利益。



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