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BBC前記者涉誘騙戴妃受訪 英警方：未構成刑事犯罪

2021-09-17 列印
　　英國廣播公司（BBC）前記者巴希爾（Martin Bashir，見圖）被指於一九九五年涉利用欺騙手段，安排已故戴安娜皇妃接受專訪。英國警方檢視相關證據後表示，未發現有構成刑事罪行的證據，宣佈不會作出進一步行動。

　　倫敦都會警察局發表聲明指，已再次檢視有關法例，索取法律意見及諮詢皇家檢控署，並無發現任何構成刑事犯罪的證據，故不會作出進一步行動。



　　巴希爾承認犯錯並感到遺憾，但強調無傷害戴安娜，並與她死亡的連串事件無關。

　　不過戴安娜胞弟史賓沙指控，稱巴希爾偽造銀行文件令其以為有皇室職員收錢洩露戴妃家庭資訊，促使當年專訪。

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