四人團隊乘SpaceX火箭 遨遊太空三天開先河

美國太空探索科技公司（SpaceX）一枚載有四名太空旅客的「獵鷹9號」火箭，周三晚從甘迺迪太空中心成功升空，展開為期三天的太空旅程。這是一支全由平民組成的太空團隊，為太空旅遊業寫下歷史。周三晚八時二分（香港時間周四上午八時二分），「獵鷹9號」火箭啟動九具引擎，發射升空，遠離地球表面時，一個巨大的火球點亮天空。約十二分鐘後，機組人員進入軌道，他們乘坐的「天龍」（Crew Dragon）太空船「堅韌號」（Resilience）與推進火箭第一節分離，而可再利用的第一節返回地球，於海上駁船垂直降落。這四名「全平民」太空遊客分別是支付處理公司Shift4 Payments美籍創辦人兼行政總裁、三十八歲的艾薩克曼（Jared Isaacman）、五十一歲地球科學家普羅克特（Sian Proctor）、二十九歲「醫療長」阿索諾（Hayley Arceneaux），以及四十二歲任務「專家」森布羅斯基（Chris Sembroski）。這項名為「靈敏4」（Inspiration4）的任務是由艾薩克曼構思，主要是想提升外界對頂尖兒童癌症中心聖朱德兒童研究醫院（St. Jude Children's Research Hospital）的認識和支持。據悉，機組人員之一的阿索諾年幼時曾患骨癌，在聖朱德兒童研究治療後康復，現為該院的研究助理。而森布羅斯基則是退役美國空軍、現為航太數據工程師。普羅克特則將成為第一位非裔美國女性太空飛行員。艾薩克曼等人進入太空後將開展與人類飛行健康相關的科學實驗。此前，這四人受一系列飛行培訓和模擬。太空總署署長尼爾森在推特發文說：「Inspiration4發射升空提醒我們，當我們與民間企業合作時可以達成如此成就！」